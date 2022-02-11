إطلاق أسماء 4 شهداء على منشآت عامة بأسيوط تكريما لهم

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جلسة المجلس التنفيذي الأخيرة على إطلاق أسماء 4 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المنشآت العامة بمسقط رأسهم، وذلك تكريماً وتقديراً لهم وتخليداً لذكراهم وعرفاناً بما بذلوه من تضحيات في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف الأمير نائبًا عن مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات ومديري إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء الشركات والهيئات والمشروعات والمرافق، وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة.

الموافقة على إطلاق اسم الشهيد منتصر أحمد عبدالباقي على مدرسة

تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد منتصر أحمد عبدالباقي ابن مركز ديروط على مدرسة كودية الإسلام الإعدادية المشتركة بمركز ديروط، واسم الشهيد محمد عبدالحفيظ عبدالرؤوف ابن مركز صدفا على مدخل المعمل بقرية الفيما، واسم الشهيد ابرام ممدوح صلحي غيطي ابن مركز أبنوب على مدرسة أولاد إلياس للتعليم الأساسي بمركز صدفا، واسم الشهيد شريف عيد أحمد عبدالرحمن ابن مركز القوصية على المدرسة الابتدائية المشتركة بناحية القصير بمركز القوصية، فضلا عن إطلاق اسم الشهيد مجدي شوقي موسى إبراهيم ابن مركز ديروط على شارع الدلجاوي البحري بمركز ديروط.

إطلاق أسماء الشهداء على مدارس ومنشآت عامة

وأكد محافظ أسيوط على أن نهج المحافظة هو إطلاق أسماء الشهداء على مدارس ومنشآت عامة بمسقط رأسهم تكريمًا وتقديراً لهم وتخليداً لذكراهم ليكونوا نموذج يحتذى به للأجيال القادمة، مؤكدا على عطائهم وتضحيتهم بأنفسهم لحماية البلاد واستقرارها داعيًا ذويهم بأن يفتخروا بأبنائهم وأزواجهم كشهداء عظماء فدوا البلد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها ليحيا وطننا في أمن واستقرار ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة.