إصابة 17 شخصا في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم مرّوع بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب والأخرى نقل سيارات، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط، بنطاق محافظة الفيوم، وتفاجأ قائد السيارة الثانية بالأولى أمامه ولم يتمكن من السيطرة على سيارته أو إيقافها فاصطدم بها بشدة متسبباً في إصابة مستقليها، كما أصيب هو ومرافقوه، فيما تعالت صرخات واستغاثات المصابين لسرعة إنقاذهم، وهرعت على الفور 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما «ميكروباص» والأخرى «نقل سيارات»، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، باتجاه أسيوط، ووجود عدد كبير من المصابين.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان حادث تصادم سيارتين، لاتخاذ اللازم، كما جرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

8 سيارات إسعاف تنقل المصابين

وعلى الفور هرعت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وبلغ عددهم 17 مصاباً بإصابات متنوعة.

وجرت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.