المفوضية الأوروبية: نصف مليار يورو لإعادة تأهيل 5 بحار بحلول 2030

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن الأدب الأوروبي يستند إلى الإلياذة والتي تتحدث عن المحيط باعتباره نهر تنشأ فيه كل أشكال الحياة، مشددة على أن المحيط هو دعامة الحياة وسبل المعيشة.

وأضافت، خلال كلمتها في قمة محيط واحد بمدينة بريست: «ننعم بدرجة حرارة جيدة في الشتاء في أوروبا لأن هناك قد ازدادت حرارتها وتنتقل إلينا، وبالتالي فإن المحيط هو الحياة وفرص العمل، إذ أن 90% من التجارة تمر عبر البحر والمحيطات».

وتابعت، أنه مصدر إلهام للفنانين عبر آلاف السنوات ومصدر للإعراب عن الحنين في الأدب: «المحيط جزء لا يتجزأ منا، لكنه مهدد بالخطر وهناك عدة مشكلات نعرفها جميعا، ورغم أنه واسع النطاق إلا أنه هش بدرجة كبيرة».

وأكدت: «أعدنا مهمة إعادة تأهيل محيطاتنا وبحارنا بحلول 2030 وسنمول ذلك بنصف مليار يورو للتركيز على البحار الخمسة الأوروبية».