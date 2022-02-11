مصرع عامل نظافة وإصابة زميله صدمهما ميكروباص أثناء العمل بالإسكندرية

أعلنت شركة نهضة مصر للنظافة، التابعة لشركة المقاولون العرب، المسؤولة عن عملية النظافة في الإسكندرية، مصرع عامل وإصابة آخر، صدمتهما سيارة ميكروباص أثناء تأدية عملهما بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية.

مصرع عامل نظافة في الإسكندرية

وبحسب بيان صادر عن شركة نهضة مصر للنظافة، منذ قليل، أن حادثًا وقع صباح اليوم، أسفر عن وفاة العامل الشحات جلال، بقطاع السيوف، إثر تعرضه لحادث صباح اليوم الجمعة، أثناء تأدية عمله بشارع 6 أكتوبر نتيجة اصطدام ميكروباص به، مشيرين إلى أن الحادث أسفر عن إصابة العامل أبو اليزيد أحمد، بذات الحادث، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

الشركة تتخذ إجراءات قانونية لعمالها

من جانبها، وجهت إدارة الشركة على الفور ممثلي الشؤون القانونية والموارد البشرية بالتدخل العاجل والفوري للتواجد مع أهلية المتوفى والمصاب، كما أكدت الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتسهيل أعمال استخراج تصريح الدفن، ومتابعة حالة المصاب أولا بأول.

تفاصيل الواقعة وإخطار الشرطة

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بمصرع عامل بشركة نهضة مصر للنظافة، أثناء عمله إثر اصطدام سيارة ميكروباص به بشارع 6 أكتوبر، بعزبة محسن، بالعوايد، وإصابة آخر بنفس الحادث.

تم نقل المتوفى لمشرحة كوم الدكة، والمصاب للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى ضبط السائق، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.