مشاهد من العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا»: سلام وطني وصور تذكارية (صور)

السلام الوطني وصور تذكارية مع الوزراء.. مشاهد عديدة كانت حاضرة وجذبت الأنظار، في العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا»، الذي نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس الخميس، بحضور عدد من الوزراء والإعلاميين.

مقطوعات موسيقية من إبداع فرقة النور والأمل

وقبل بداية العرض المسرحي أبدع أعضاء فرقة النور والأمل من ذوي الهمم في عدة مقطوعات موسيقية، نالت إعجاب وتقدير كل الحضور، الذين وقفوا تحية لهم بعد انتهائهم من المقطوعات الموسيقية.

وبدأ العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا»، الذي لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور، بالسلام الوطني، وبعد انتهاء العرض حرص الوزراء والإعلاميون على التقاط الصور التذكارية مع أبطال المسرحية، فيما وجه الفنان أشرف عبد الباقي التحية للمشتركين معه في المسرحية ، خاصة الأطفال ذوي الهمم، وقال: «الحقيقة الشباب دول أسعدونا وسعيد إني اشتغلت معاهم».

حضور للوزراء والإعلاميين

وتعد مسرحية «كنز الدنيا» أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى النجم الكبير أشرف عبد الباقي والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني، فيما حضر العرض الخاص عدد من الوزراء والإعلاميين.

ومن بين الوزراء الذين حضروا عرض المسرحية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير والنواب وأسر الأطفال ذوي الهمم.

وتقام مسرحية «كنز الدنيا» تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشرف عبد الباقي، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتى في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في كافة المجالات.

قصة مسرحية «كنز الدنيا»

وتتناول المسرحية نظرة المجتمع المصري في إطار اجتماعي كوميدي، لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة «داون»، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم وأطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

وكتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات د محمود سامي وألحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية أيضا استعراضات ومشاهد «أكشن» كوميدية، ومن المقرر أن يجرى إقامة عروض خاصة للمسرحية خلال الفترة المقبلة، ثم سيتم عرضها عبر منصة «watch it» ثم قناة «DMC».