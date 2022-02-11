بطلة مسرحية كنز الدنيا من ذوي الهمم: كنت أحلم بالتمثيل مع أشرف عبدالباقي

أقيم العرض الخاص للمسرحية الكوميدية «كنز الدنيا» وسط حضور كبير من رموز الصحافة والإعلام المصريين فضلا عن عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة مسرحية كنز الدنيا ويتولى إخراجها الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، وتدور في إطار اجتماعي وتناقش نظرة المجتمع لذوي القدرات الخاصة وتظهر مدى قدراتهم وإمكانياتهم للنجاح في جميع المجالات.

تصريحات وزيرة التضامن

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في تقرير عرضته فضائية «EXTRA NEWS»، على أنها تشعر بالفخر بأن الوزارة شريكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في هذه المسرحية، موضحةً أنه من خلال الفن يمكن ترسيخ أن ذوي الهمم ليسوا ذوي إعاقة لكنهم يمتلكون قدرات مختلفة وعزيمة قوية.

وقال الفنان أشرف عبدالباقي: «فكرة العرض جاءت من مؤتمر قادرون باختلاف، وتعرفت على الشباب وكنت أود أن أشارك معهم في عمل فني، وكل بيت قد يكون أحد أفراده من ذوي الهمم، ومن ثم فإن من الضروري معرفةطريقة التعامل معه».

برلمانية أم لابن من ذوي القدرات الخاصة

وأشارت الدكتورة ندى ألفي، ثابت عضو مجلس النواب، إلى أنه كانت في انتظار هذه الرسالة منذ سنوات طويلة، إذ أنها أم لشاب يعاني من إعاقة ذهنية ويبلغ من العمر 41 سنة: «عاصرت هذه القضية منذ 40 سنة وعشت النقلة الكبيرة في تناولها من التهميش إلى حصول أبنائنا على حقوقهم في وجود قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018».

وقالت نورهان إحدى بطلات المسرحية من ذوي القدرات الخاصة: «الرئيس السيسي لما قال للفنان أشرف عبدالباقي خدها معاك اتبسطت جدا، وشرف ليّ إني أشتغل معاه».

من جهته، أكد أحد أبطال المسرحية على أن ذوي الهمم يمكنهم القيام بأي شيء: «إحنا قد التحدي وكلنا هنعمل مستقبلنا إن شاء الله».

كما أعربت أخرى عن سعادتها الغامرة بالتعاون مع الفنان أشرف عبدالباقي: «منذ صغري وأنا أحلم بالتمثيل معه، ولا يمكنني استيعاب أنني أشارك معه في نفس المسرحية».