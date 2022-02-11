وزراء وإعلاميون يحضرون العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» (صور)

شهد العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» الذي نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس الخميس، حضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون المصريين بالخارج.

مسرحية «كنز الدنيا» أكبر عمل مسرحي لذوي الهمم

وتعد مسرحية «كنز الدنيا» أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، إضافة إلى النجم الكبير أشرف عبدالباقي، والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني.

كما حضر العرض الخاص للمسرحية الذي نظمته «المتحدة» أمس، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير والنواب وأسر الأطفال ذوي الهمم.

وبدأ العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» بالسلام الوطني، وفي نهاية العرض الذي لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور، حرص الوزراء والإعلاميون على التقاط الصور التذكارية مع أبطال المسرحية.

ومسرحية «كنز الدنيا» تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشرف عبد الباقي، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتي في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في كافة المجالات.

عرض المسرحية على منصة «watch it» وقناة «DMC»

وعن مواعيد عرض المسرحية فمن المقرر أن يتم عرضها عبر منصة «watch it» ثم قناة «DMC»، وذلك بعد إقامة عروض خاصة للمسرحية خلال الفترة المقبلة.

وتناقش مسرحية «كنز الدينا» بطريقة اجتماعية كوميدية نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة «داون»، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم وأطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.