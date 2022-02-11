تفاصيل وموعد مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم 2022

تنتظر جموع الجماهير المصرية موعد مباراة مصر والسنغال ضمن جولتي الحسم المؤهلتين لكأس العالم 2022، والمقرر عقد مباريات المجموعة الأولى على ستاد القاهرة بينما تقام الثانية في العاصمة السنغالية دكار، ومؤخرا تزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية حول موعد المباراة.

موعد مباراة مصر والسنغال

ووفقا لما هو معلن، فإن موعد مباراة مصر والسنغال المؤهلتين لكأس العالم 2022، ستكون الأولي في القاهرة يوم الأربعاء الموافق 23 مارس والثانية يوم الثلاثاء الموافق 29 من الشهر ذاته في العاصمة السنغالية دكار.

تفاصيل المباراة

- تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كبير وفقا لطلب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.

- كيروش طلب إقامة معسكر طويل للمنتخب الوطني يصل إلى 10 أيام.

- تقديم تقرير مفصل بملاعب التدريب وفندق الإقامة وصالة ألعاب رياضية لكيروش وفق طلبه.

- وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض العقوبات الموقعة على المدير الفني من قبل لجنة الانضباط.

- سيسافر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى السنغال على متن طائرة خاصة لمواجهتها يوم 29 مارس، في إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

- أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شراء حقوق بث مباراة ذهاب اللقاء الفاصل بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

- حال فوز أحد المنتخبين سيصعد للمشاركة في مونديال قطر 2022 والذي سيقام في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

يذكر أن منتخب السنغال حصد بطولة أمم أفريقيا بعد فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.