شركات السياحة: بدء استخراج تأشيرات سفر الحجاج الأقباط إلى القدس

قال وجية رزق الله، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس، بدأت فى إرسال أسماء المواطنين الذين تقدموا لأداء الحج لهذا العام إلى الجهات المسئولة بالقدس، للحصول على تأشيرة الدخول، لافتا إلى أن التأشيرة الخاصة بدخول القدس تصدر خلال شهر من تاريخ التقدم، موضحا أن آخر موعد لإرسال أسماء الحجاج الأقباط للحصول على التأشيرة، سيكون يوم 28 فبراير الجاري.

أقل سن لسفر الأقباط للقدس «41 سنة»

وأضاف«رزق الله» لـ«الوطن»، أنه بعد حصول المواطنين الأقباط على تأشيرات دخول القدس، سيتم البدء فى إجراءات الحصول على تصاريح السفر من الجهات المصرية المسئولة، لافتا إلى أن أقل سن للسفر للقدس هذا العام هو 41 سنة، موضحا أن الطيران هو وسيلة النقل الوحيدة التي ستنقل المسافرين للقدس، وتابع: «كافة المسافرين سيتوجهون للقدس بعد إنهاء كافة إجراءات السفر عبر شركة مصر للطيران».

أعداد الحجاج الأقباط لن تزيد عن 3 آلاف حاج

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن إقبال الأقباط المصريين على التقدم للسفر إلى الحج بالقدس لا زال متوسطا إلى الآن، مشيرا إلى أنه وفقا لمعدلات الحجز الحالية فإن أعداد المسافرين من مصر للقدس للحج لن يتعدى الـ3 آلاف قبطي، موضحا أن ظروف فيروس «كورونا» ومتحوراته المتتالية كان أحد الأسباب الهامة لتراجع أعداد الأقباط المسافرين للحج هذا العام.

وأوضح «رزق الله»، أن شركات السياحة المنظمة للرحلات وعددها نحو 30 شركة، بدأت فى إجراءات حجز فنادق إقامة الحجاج الأقباط بكل من القدس وبيت لحم، لافتا إلى أن أسعار برامج حج الأقباط للقدس لن تقل عن 30 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الذي تبلغ مدته نحو أسبوع، مشيرا إلى أن كافة البرامج تحتوي على وجبتي إفطار وعشاء.