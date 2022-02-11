أسعار النفط تعاود الارتفاع وسط مخاوف من التضخم في الولايات المتحدة

شهدت أسعار النفط تراجع خلال تعاملات الصباحية اليوم الجمعة، حيث أثار التضخم الأمريكي المرتفع، المخاوف بشأن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، ويترقب المستثمرون نتيجة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام، لكن الأسعار عاودت الارتفاع خلال التداولات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% إلى 91.16 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% إلى 89.73 دولار للبرميل، بينما ارتفعت الأسعار في الوقت الحالي، إذ صعد العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.77% إلى 92.11 دولار للبرميل في وقت كتابة التقرير، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي .91% إلى 90.7 دولار للبرميل.

مكاسب متتالية

وتتماشى أسعار النفط القياسية أيضًا مع أول انخفاض أسبوعي لها بعد سبعة مكاسب أسبوعية متتالية، على الرغم من ارتفاع كلا العقدين في وقت سابق إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

وشكلت أرقام التضخم التي صدرت أمس، مزيدًا من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للعمل بشكل أكثر قوة على رفع أسعار الفائدة، وقال وارن باترسون، رئيس أبحاث السلع في ING: «هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وسلع السلع المعقدة إلى حد ما»، وفقاً لـ«CNBC».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، إنه يريد نقطة مئوية كاملة لرفع أسعار الفائدة بحلول الأول من يوليو، بعد إصدار بيانات التضخم الأمريكية التي شهدت أكبر زيادة سنوية لها منذ 40 عامًا، وفقاً لـ«CNBC».

كما يتطلع المستثمرون إلى محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي، الذي تم استئنافه هذا الأسبوع بعد توقف دام 10 أيام، قد يشهد الاتفاق رفع العقوبات على النفط الإيراني وتخفيف شح المعروض العالمي.

نقص المعروض

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إنه شوهد نقص في المعروض في مخزونات النفط الخام الأمريكية، التي انخفضت بشكل غير متوقع 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير إلى 410.4 مليون برميل، حيث وصل الطلب الإجمالي على المنتجات المكررة إلى مستوى قياسي على الإطلاق، بالمقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع قدره 369 ألف برميل، وفقاً لـ«CNBC».

وفي غضون ذلك، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل حاد هذا العام، وتتوقع المجموعة مكاسب قدرها 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، حيث يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشًا قويًا من الوباء.