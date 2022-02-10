«المركزي»: التوترات الجيوسياسية تدفع أسعار النفط لمواصلة الصعود

واصلت أسعار النفط العالمية صعودها خلال جلسات الأسبوع المنتهي، لتسجل 93.3 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 3.6% عن الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ 7 سنوات، وفقا لنشرة صادرة عن البنك المركزي المصري.

أسعار النفط العالمية تواصل الصعود للأسبوع السابع على التوالي

وأضافت النشرة والتي تلخص أداء الأسواق العالمية على مدار الأسبوع، أنَّ أسعار النفط واصلت صعودها للأسبوع السابع على التوالي، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، والتي دفعت مخاوف المستثمرين بشأن السلعة الأكثر أهمية.

فيما أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى اشتعال سعر برميل النفط، ليسجل سعر خام برنت زيادة بمقدار 19.9% للبرميل منذ بداية العام الجاري، بحسب نشرة البنك المركزي.

تعطل إنتاج النفط بسبب العواصف.. والطلب يواصل الارتفاع

كما أفادت أنَّ استمرار التوترات السياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، والتي نجم عنها تأجيج ارتفاع أسعار البترول، بالإضافة إلى العواصف التي شهدتها جميع أنحاء الولايات المتحدة، تسببتا في تعطيل إنتاج النفط مع استمرار ارتفاع الطلب عليه.

فيما أشارت إلى قرار أوبك+، بالإبقاء على وتيرة الزيادة في الإنتاج، والمقررة بواقع +400 ألف برميل يوميًا خلال شهر مارس، خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي لأسعار النفط العالمية، فكانت قد واصلت استمرارها مسجلة زيادة بمقدار 2.44% لتكسر مستوى 90 دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

وكانت المخاوف متعلقة حينها بالتهديدات النابعة من التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتي يمكن أن تعطل قنوات إمداد النفط الرئيسية، خاصة أن روسيا واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم.

كما أدى خفض الإنتاج الكلي وقتها، وارتفاع الطلب على أمل العودة إلى معدلات نقل النفط الطبيعية هذا العام وسط تعافي الإنتاج من وباء فيروس كورونا، إلى ارتفاع أسعار النفط.