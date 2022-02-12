حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 12-02-2022 مهنيا وعاطفيا

في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من محبي علم الفلك إلى مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، كي يتخذون حذرهم الكامل من الأحداث السيئة المتوقع حدوثها لهم بشكل يومي، إذ تنبئهم الأبراج بوضعهم الفلكي دائما.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل دائم، ترصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج المختلفة على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد اليوم السبت الموافق 12 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 12-2-2022 على الصعيد المهني

احرص على أن تكون صبورا اليوم، فقد تشعر بحصار الضغوط والمشكلات والأزمات.

حظك اليوم برج الحمل 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد تجد اليوم يا مولود برج الحمل فرصة كبيرة للوصول إلى حلول وسط مع أحبائك، ما يجعلك تنال رضا جميع الأطراف.

حظك اليوم برج الثور 12-2-2022 على الصعيد المهني

تواجد القمر في منزلك الثالث يعطيك فرصة اليوم لتكون مثالا جيدا يحتذى به، كما يكون لديك قدرة كبيرة على إقناع الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد يكون لديك الفرصة اليوم حتى تستطيع بحث القضايا والمشكلات التي تتعرض لها، كما يكون لديك فرصة للاهتمام بعلاقتك العاطفية مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-2-2022 على الصعيد المهني

احرص على أن لتاني في خطواتك تجنبا للوقوع في الأزمات، وكونك لديك موهبة في إدارة أعمالك وأموالك يحيطك فرصة لجمع أموال طائلة.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد يكون لديك القدرة على تعلم معنى مشاركة الآخرين اليوم، فلديك طاقة كبيرة تجعلك قادر على الإفصاح عن حبك لهم.

حظك اليوم برج السرطان 12-2-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن تشعر بذكائك الحاد اليوم، ما يعطيك ثقة كبيرة في ذاتك وإصرار على أن يكون لديك حضور قوي بينهم.

حظك اليوم برج السرطان 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تشعر بالمزيد من الإشراق والتفاؤل، ما يجعلك تظهر جاذبيتك للآخرين من حولك، بالرغم من الضغوط التي تشعر بها.

حظك اليوم برج الأسد 12-2-2022 على الصعيد المهني

تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم برج الأسد 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية، فقط لا تتحدث عن خططك وعن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج العذراء 12-2-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك وتحصل على مساندة البعض بسهولة.. الأصدقاء أيضا يمنحونك السعادة وقد تجمعك بهم أجواء حلوة.

حظك اليوم برج العذراء 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تجعلك مشرقا وقد تعيش رومانسية حالمة ومن الممكن أن تؤثر في الجنس الآخر في هذه الفترة.

حظك اليوم برج الميزان 12-2-2022 على الصعيد المهني

احرص على عدم المبالغة في توجيه الانتقاد للأشخاص المحيطين بك، واحرص على رؤية الإيجابيات، وتجنب المغامرات.

حظك اليوم برج الميزان 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد تجد عطارد في وضع معاكس لك اليوم، فلا تدع مشاعر الإحباط تسيطر عليك.

حظك اليوم برج العقرب 12-2-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بأنك في أفضل حالاتك، ومن الممكن أن تجد الكثير من المستجدات التي تمنحك قدرة هائلة على الإقناع.

حظك اليوم برج العقرب 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد يكون لديك دعم كبير اليوم من المخلصين المحيطين بك، كما تجد نفسك على موعد مع لقاء عاطفي جيد.

حظك اليوم برج القوس 12-2-2022 على الصعيد المهني

لديك فرصة كبيرة اليوم لوضع المزيد من الخطط لمستقبلك، فاحرص على اتخاذ الحذر تجاه تلك التي تخص المعاملات التجارية.

حظك اليوم برج القوس 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكون اليوم على درجة كبيرة من النضج تجاه مشاعرك، فالشمس وزحل يتواجدان بمنزل العلاقات.

حظك اليوم برج الجدي 12-2-2022 على الصعيد المهني

تجنب التسرع في اتخاذ القرارات الخاصة بك، واحرص على القيام بواجباتك، فالقمر اليوم في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج الجدي 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على استخدام المرونة عند التعامل مع شريك حياتك، وحاول أن تتقرب إليه، خصوصا إذا كنت متزوجا.

حظك اليوم برج الدلو 12-2-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالمزيد من الطاقة والحيوية والنشاط الذي يساعدك على إنجاز ما لديك من مهام.

حظك اليوم برج الدلو 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم أنك لديك حضور كبير بين الأشخاص الآخرين، ما يمنحك يقظة وإشراقة.

حظك اليوم برج الحوت 12-2-2022 على الصعيد المهني

تعيش اليوم المزيد من الأوقات الجيدة التي تجمعك بالأشخاص المقربين منك، ما يجعلك تشعر بالمزيد من الحيوية.

حظك اليوم برج الحوت 12-2-2022 على الصعيد العاطفي

تواجد القمر في منزل الحب الخاص ببرجك اليوم يمنحك فرصا للشعور بالحب تجاه أحد الأشخاص.