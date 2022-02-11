حظك اليوم برج الحمل الخميس 11-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يسعى قدر الإمكان للوصول للمواقع القيادية، فهو يحب أن يصل لأعلى المراتب في عمله ويصل اجتهاده وطموحه لدرجة كبيرة، فهو يحتل الترتيب الأول بين الأبراج الفلكية، ويتسم بالشجاعة الكبيرة في كل المواقف فهو لا يخشى أن يخوض التجارب الجديدة لكي يكتشف كل ما يدور حوله.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مواليد برج الحمل ببذل أقصى جهدهم في العمل، حيث إن القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة في عملك للتطوير من أدائك في العمل.

وعليك أن توظف أدواتك لكي تصل لكل ما تريد وتحقق أهدافك على الصعيد المهني، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

يتوقع حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل، أن اليوم لديك روحا مرحة وتتمكن من قضاء أوقات سعيدة مع أحبائك، حيث إن تناغم الشمس والقمر يمدك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة، اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير.

مميزات برج الحمل

مولود برج الحمل يلاحق الفرص لكي يصل لكل ما يريد، فهو لا يسمح لأي شيء أن يقف في طريقه، كما أنه يفضل الاحتفال في انتصاراته والتركيز على تحقيق كل ما يريد، فهو يتميز بالقدرة على اتخاذ القرارات في مختلف أمور الحياة بعد تفكير عميق، لذا يكون واثق من قراراته.

ويقدم الحب بدرجة كبيرة ويرغب في إسعاد شريك الحياة بدرجة كبيرة، فهو يحب أن يستمع لحبيبه ويمنح الأولوية للعلاقة العاطفية، وعلى الجانب الآخر يتوقع من حبيبه نفس الأمر.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز عيوب برج الحمل أنه يحب أن يكون مركز الاهتمام طول الوت، ويرفض ألا يقدره الطرف الآخر ولو بشكل بسيط أو غير مقصود، كما أنه يغضب بسرعة كبيرة وينزعج من أقل الأمور ولا يعرف السيطرة على غضبه.

ورغم اجتهاده فقد يتطلب سعيه نحو النجاح والتحديات لتبعات غير محمودة في أوقات كثيرة، قد تصل لإيذاء نفسه أو أحد المقربين منه، ويصاب بالإحباط عندما يتعامل مع شخص سلبي.