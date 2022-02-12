حظك اليوم برج الأسد السبت 12-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تتحدث عن خططك

مولود برج الأسد صديق مخلص ويتميز بالشهامة والأخلاق العالية، كما يعرف عنه سرعة البديهة والقدرة على اتخاذ القرار، لديه شخصية قوية وغالبا يلفت الأنظار، ومن الهوايات التي يفضلها مواليد هذا البرج السباحة، الطبخ والمخيمات، إلا أن أبرز عيوبه أنه شخص متسلط ويحب تنفيذ رأيه.

كما يملك مولود برج الأسد شخصية قوية، فهو قيادي بارع، طموح، يسعى لتحقيق هذا الطموح في نطاق عمله، كما أنه من الأبراج النارية، التي يتمتع أصحابها بالنشاط والحيوية، وأفضل شريك له هو مولود برج الدلو، بالإضافة إلى أنه شريك عاطفي ورومانسي مع الطرف الآخر.

ويسعى الأسد في علاقاته العاطفية إلى تحقيق الأجواء الرومانسية، كما أنه شخص جذاب ويتمتع بقدرة كبيرة لجذب الآخرين، وهو شديد الكرم والسخاء، ويسعى لمساعدة المقربين منه سواء داخل العائلة أو في نطاق العمل.

حظك اليوم مولود برج الأسد اجتماعيًا وعاطفيًا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على المستوى العائلي والعاطفي إن القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية، فقط لا تتحدث عن خططك وعن حياتك الشخصية.

حظك اليوم مولود برج الأسد ماليًا ومهنيًا

ومهنيا واجتماعيا، تنصح خبيرة الفلك أصحاب السرطان بضرورة التأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

الوظيفة في حياة برج الأسد

طاقة هائلة تسيطر على مولود برج الأسد، ولذا تجده في العمل يملك طاقةً كبيرةً لأداء العمل، فهو شخص دائم الإنجاز والمثابرة والإبداع والابتكار الذي يميزه عن جميع زملائه في العمل، ويجعله دائم التقدم والنجاح.

كما أنه من النادر أن تجد صاحب برج الأسد عاطلاً عن العمل، فهو رمز القيادة في الكثير من المهن التي يبرع بها كما أنه مفكر جيد يجيد التفكير خارج الصندوق ويقدم أفكار قد لا يختلف عليها اثنان.

مشاهير برج الأسد

ويأتي في في مقدمة مشاهير برج الأسد كل من الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ومن الفنانين العرب.