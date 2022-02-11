«الصحة» تقدم إرشادات التغذية لحماية الأطفال من الأنيميا والسمنة والتقزم

قالت الدكتورة نعيمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية العلاجية، إن فترة الطفولة تُعد من أهم الأسباب التي تكون بمثابة بناء الجسم بشكل صحي سليم، وهي الفترة التي يتم من خلالها تأسيس الجسم في كل الجوانب الفكرية والعقلية والجسمانية، وهذا الأمر يؤثر على باقي المراحل العمرية المختلفة عند الأطفال.

طرق تجنب السمنة والتقزم

وأضافت عبدالهادي، خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أن سوء التغذية قد يسبب العديد من الأمراض المختلفة لدى الأطفال مثل «الإنيميا- التقزم- سمنة الأطفال»، وهذه الأمراض تنتج عند الأطفال نتيجة التغذية السيئة والعوامل البيئية والعوامل الوراثية والعوامل الهرمونية.

أسباب الإصابة بقصر القامة

وتابعت أخصائي طب الأطفال والتغذية العلاجية، أن من أشهر أسباب قصر القامة سوء التغذية الذي يحدث عند الأطفال، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة الأخرى مثل «أمراض القلب والجهاز الهضمي» وأمراض تشوهات الجهاز العظمي.

وأوضحت عبدالهادي، أنه يجب على الأطفال تناول أطعمة البناء الجسم والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة من أجل الاستفادة التامة بكل القيمة الغذائية التي تعود بالنفع على الجسم، ويجب الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من البروتين.

الأطعمة التي تساعد على بناء الجسم

وأشارت إلى أن أشهر الأطعمة الغذائية التي تحتوي على عناصر البوتاسيوم، الماغنسيوم والحديد، والبروتين، وتتواجد هذه العناصر في هذه الأطعمة «منتجات الألبان ومشتقاته، الكرنب والبامية»، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك، وأهمية الإكثار من الزنك لتقوية جهاز المناعة.

وجددت أخصائي طب الأطفال والتغذية العلاجية، أهمية تعرض لأشعة الشمس يوميا للأطفال لمدة لا تقل عن 15دقيقة لبناء الجسم بصورة كاملة وعدم حدوث أي لينة للعظام، أو حدوث تشوهات العظام لدى الأطفال لأن أشعة الشمس تحتوي على بروتين د.