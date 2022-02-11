الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته وسلالات جديدة ينتظرها العالم

توقعت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، «سوميا سواميناثان»، ظهور المزيد من السلالات المتحورة عن فيروس كورونا المستجد مع العودة إلى المربع الأول لبداية الجائحة.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرج»، قالت «سواميناثان»، إنّ العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، داعية الجميع إلى عدم إعلان انتهاء الجائحة كما تفعل بعض الدول الآن، واصفة التخلي عن جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المنظمة طوال الفترة الماضية، بالحماقة، مشددة إلى ضرورة الاستمرار في التدابير وتوخى الحذر لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، كما تأمل أن يكون العالم في وضع أفضل بحلول نهاية عام 2022.

ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا خلال هذا العام

وأضافت «سواميناثان»، أنه من المتوقع ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا في أي مكان، والعودة إلى المربع الأول للجائحة، حيث أن نحو 85% من الأشخاص في أفريقيا لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يسهم فى زيادة ظهور متحورات جديدة سريعة الانتشار.

أنظمة مراقبة جديدة لكورونا و متحوراته

وفى السياق ذاته، أعربت «سواميناثان»، عن ضرورة التكيف والتعايش مع الفيروس كما هو الحال مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، ومن المقرر أن تكون لدينا أنظمة مراقبة جديدة أفضل بكثير على مستوى العالم.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، حذر الثلاثاء الماضي، بعض الدول من إعلانها الانتصار على وباء فيروس كورونا، أو التخلي عن محاولات وقف انتقال العدوى، قائلا إن هذا الأمر سابق لأوانه، ووفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، قال «جبريسوس» للصحفيين، إن الفيروس «خطير» ومستمر في التطور أمام أعيننا، ومن السابق لأوانه الاستسلام أو إعلان النصر.