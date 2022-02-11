غرفة شركات السياحة: مد تنفيذ حصة تأشيرات عمرة رجب حتى 9 مارس المقبل

قال محمد عزت، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة فرع الإسكندرية إن حصة كل شركة من تأشيرات العمرة خلال شهر رجب ستكون 15 تأشيرة، لافتا إلى أن غرفة شركات السياحة وافقت على مد تنفيذ حصة شهر رجب من التأشيرات حتى يوم 9 مارس المقبل وذلك بسبب تأخر بدء رحلات العمرة لهذا العام والتي كان من المقرر أن تبدأ يوم 3 فبراير الجاري.

دمج حصة تأشيرات العمرة برجب وشعبان بحصة واحدة

وأضاف لـ«الوطن»: «أن غرفة شركات السياحة وافقت أيضًا على دمج حصة شركة السياحة المنظمة للعمرة خلال شهري رجب وشعبان والتى تبلغ 30 تأشيرة بحصة واحدة شريطة أن يتم تنفيذها والعودة من السعودية قبل يوم 30 شعبان من العام الهجري 1443، وذلك تيسيرا على الشركات السياحية التى تنظم الرحلات هذا العام في ظل قلة عدد التأشيرات المتاحة».

الحجر الصحي المؤسسي للمعتمرين المصريين

وأشار إلى أن هناك محاولات تبذلها وزارتا السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة مع السلطات السعودية لإعفاء المعتمرين الحاصلين على أحد التطعيمات الخاصة بكورونا والمعتمدة من الجهات السعودية وهي أمصال: «استرازينكا - فايزر - جونسون - موديرنا»، لافتا إلى أنه حال لم تفلح تلك المحاولات فإن شركات السياحة ستقوم بحجز الفنادق التي سيقضي فيها المعتمرون المصريون فترة الحجر الصحي من خلال المنصة السعودية سواء كانت بجدة أو بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة.

وتابع: «فضلا عن العديد من الرسوم الإدارية الأخرى وأن وزارة السياحة والآثار بدأت في مراجعة ملفات العمرة التي سجلتها الشركات على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة»، موضحا أن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال 10 أيام من الآن.