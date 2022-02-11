تاجر فاكهة ينهي حياته شنقا في الوراق.. ورسالة بجانبه تكشف السبب

أقدم تاجر فاكهة في منطقة الوراق على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية، فصنع مشنقة لنفسه بالجنش الخاص بمروحة السقف في شقة تستخدم كمخزن، وشنق نفسه.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث عُثر على خطاب تركه التاجر قبل إنهاء حياته بجانبه، أفاد فيه بإقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية.

إخطار بالواقعة

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة تاجر فاكهة داخل شقة تستخدم كمخزن فاكهة بجزيرة محمد، فانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وقوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة تاجر فاكهة مشنوقا، ومعلقا بجنش مروحة سقف بالشقة التي تستخدم مخزنا للفاكهة، وظهرت آثار خنق حول رقبته، ولا توجد أي إصابات ظاهرية أخرى بجسده.

معاينة الجثة

وكشفت المعاينة أن التاجر كان يمر بأزمة نفسية، وربط الشال الخاص به بالجنش الخاص بمروحة السقف وشنق نفسه، وقبل انتحاره ترك خطابا أفاد فيه أنه أقدم على الانتحار لسوء حالته النفسية، واستمع رجال المباحث لأقوال عامل لديه، وصاحب محل مجاور للشقة، بالإضافة إلى أقوال شقيقه، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

انتحار ربة منزل في أبوالنمرس

وشهدت أبوالنمرس واقعة مأساوية، بإنهاء ربة منزل حياتها، شنقا بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها.

كان المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل غرفة نومها بدائرة المركز، وعلى رقبتها قطعة قماشية استخدمتها للتخلص من حياتها شنقًا.