جثة معلقة في السقف.. انتحار ربة منزل لمرورها بأزمة نفسية بالجيزة

شهدت منطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، واقعة مأساوية، بإنهاء ربة منزل حياتها، شنقا بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها.

ربة منزل تخلصت من حياتها شنقًا

تعود الواقعة، عندما تلقى المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل غرفة نومها بدائرة المركز، وعلى رقبتها قطعة قماشية استخدمتها للتخلص من حياتها شنقًا.

وتبيّن من المعاينة الأولية التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنها معلقة في سقف غرفة نومها بواسطة قطعة قماش، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وعدم وجود أي إصابات بها سوى حول الرقبة، وأنها تعاني من أزمة نفسية دفعتها للتخلص من حياتها.