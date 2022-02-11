علي ربيع يشارك متابعيه صورة على طريقة «أبوجبل»: «علاسكي»

مازح الفنان الكوميدي علي ربيع جمهوره ومحبي حارس مرمى منتخب مصر محمد أبوجبل، بصورة كوميدية بجانب شبكة المرمي، وعلق عليها قائلًا: «علاساكي بدلًا من جاباسكي»، بينما تفاعل الجمهور معه، ومازحوه: «أبوجبل مسرح مصر».

علي ربيع.. «علاسكي» يتحدى «جاباسكي»

وظهر على ربيع في الصورة التي شاركها مع جمهوره من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بجانب المرمى مقلدًا أبوجبل، وعلق عليها قائلًا: «علاسكي».

تفاعل الجمهور مع علي ربيع: أبوجبل مسرح مصر

وتفاعل عدد من جمهور علي ربيع من خلال المنشور معلقين: «أبو جبل مسرح مصر»، وآخر «الشناوي وصل».. مازحين ومتفاعلين معه معلقين «علاسكي مصر».

أحمد تهامي محتاجين «إزازة» أبوجبل عشان نعرف الضربة جاية منين

وتفاعل عدد كبير من النجوم عقب حلقة محمد أبوجبل أمس مع الإعلامية منى الشاذلي، خاصة تصريحاته عن الزجاجة التي كان لها دور كبير في توقع ضربات الجزاء، موضحًا أن هذه الفكرة كانت فكرة الكابتن عصام الحضري، والجهاز الفني لدراسة طريقة تسديد كل لاعب يواجهه، حتى يتوقع ركلة الجزاء من أي جهة.

وعلق الفنان أحمد تهامي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي، على هذه الفكرة قائلًا: «الواحد محتاج إزازة زي بتاعة أبوجبل عشان يعرف الضربة جاية منين».

وتفوق حارس المنتخب المصري محمد أبوجبل خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية خاصة بالتصدي لركلات الجزاء من كوت ديفوار والمغرب وأيضًا صد ركلة ساديو ماني النجم العالمي، لاعب ليفربول والمنتخب السنغالي.

وأصبح «أبوجبل» من أهم لاعبي المنتخب، ومن أشهر حراس المرمى، بعد إصابة محمد الشناوي التي أصابت جماهير مصر بالرعب الشديد بمباراة كوت ديفوار، واضطرار المدير الفني كارلوس كيروش للعب بأبوجبل بدلًا منه، لتكون فرصة لصناعة نجم جديد وحصاد ثمار الصبر لأبوجبل.