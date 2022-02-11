غرفة السياحة: المعتمرون سيخضعون لحجر صحي في السعودية لمدة 3 أو 5 أيام

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة بدأت أمس في مراجعة برامج العمرة التي سجلتها شركات السياحة على البوابة المصرية للعمرة بداية من أمس، لافتا إلى أن أقصى موعد لمراجعة الطاقة التشغيلية الخاصة بحصة كل شركة من تأشيرات العمرة خلال شهر رجب ستكون يوم 5 شعبان المقبل.

وأشار خلال المنشور الدوري رقم 46 لسنة 2022 الذي تم تعميمه اليوم على كافة الشركات السياحية إلى أن أقصى موعد لعودة المعتمرين المصرح لهم بأداء العمرة خلال شهر شعبان من المملكة العربية السعودية بعد أداء المناسك سيكون يوم 10 رمضان، موضحا أنه يجوز ضم الطاقة التشغيلية لتأشيرات العمرة بشهري رجب وشعبان بحصة واحدة على أن يكون أقصى موعد لعودة تلك الرحلات يوم 30 شعبان 1443 هجريا.

وأوضح «عمارة»، أن المعتمرين المصريين سيخضعون لحجر صحي مؤسسي فور وصولهم للسعودية لمدة 3 أو 5 أيام وفقا لتعليمات الطيران المدني السعودي، لافتا إلى أن الغرفة تبذل كافة مساعيها لتسهيل إجراءات الحجر الصحي على المعتمرين المصريين والشركات السياحية المنظمة للرحلات.

المبالغ المالية التي ستسددها الشركات السياحية على البوابة

وأضاف أن المبالغ المالية التي ستسددها الشركات السياحية على البوابة ستشمل ما يلي:

- مساهمات الشركة بصندوق الحج والعمرة التابع لغرفة شركات السياحة.

- تكلفة سفر الفريق الطبي الذي سيقوم بإنهاء الإجراءات الطبية خلال عودة المعتمرين من السعودية.

- قيمة إجراء تحليل «p.c.r» للمعتمر قبل عودته من السعودية إلى مصر بمقر إقامته بالفندق سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة.

- وثيقة تأمينية على المعتمر تتضمن العديد من الخدمات تشمل ما يلي:

خدمات وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين

1- المصروفات الطبية الطارئة «بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد».

2- المصروفات الطارئة لتغطية تكاليف العلاج من كورونا «بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد».

3- المصاريف الطبية الطارئة الخاصة بالإخلاء الطبى أو إعادة المسافر في حالة الأمراض الخطيرة والحوادث «بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد».

4- مصاريف أعادة الجثمان في حالة الوفاة نتيجة أي سبب «بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد».

5- رد قيمة الرحلة وفقا لما هو مدرج على البوابة وبدون تذاكر الطيران بحد أقصى 50 ألف جنيه وذلك في حالة إلغاء الرحلة للمعتمر بسبب ثبوت إصابته بكورونا وفقا لنتيجة تحليل الـ«بي سي آر» الذى يجريه قبل السفر للسعودية بـ 72 ساعة.

6- رد قيمة الرحلة وفقا لما هو مدرج على البوابة وبدون تذاكر الطيران بحد أقصى 50 ألف جنيه وذلك في حال تعليق رحلة العمرة من قبل السلطات المصرية أو السعودية.

7- نطاق التغطية التأمينية «جدة - مكة - المدينة المنورة ».

8- الحد الأقصى لسن المعتمر المشمول بالتأمين 85 سنة.

9- مدة التغطية التأمينية «مدة برنامج العمرة».