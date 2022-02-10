إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الأسبوع المقبل

أكد مسؤول بمديرية تعليم المنيا، أن نتيجة امتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية، ستعلن منتصف الأسبوع المقبل على أقل تقدير، عقب اعتمادها من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت اليوم الخميس، ويجري حاليا رصد الدرجات داخل الكنترول، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة أعمال الكنترول بمنتهى الدقة لتفادي حدوث أي أخطاء في النتيجة.

وأوضح أن تأخر إعلان النتيجة سببه اتباع الدقة والشفافية الشديدة في أعمال التصحيح والرصد حتى يأخذ كل طالب حقه، منوها أن المحافظة تضم أعدادًا كبيرة من طلاب في الشهادة الإعدادية مقارنة بالمحافظات الأخرى؛ لذا فإن أعمال التصحيح والرصد تستغرق وقتا أطول.

نشر النتيجة على الصفحة الرسمية للمحافظة

وتظهر النتيجة عشية اعتمادها من المحافظ، وتنشر عقب ذلك على الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأيضا على صفحة مديرية التربية والتعليم، وعقب ذلك سيتم فتح باب التظلمات وتكون مقسمة إلى قطاعين، الأول شمال ويضم مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي، ووسط ويضم مركزي سمالوط والمنيا، والثاني جنوب ويضم مراكز أبوقرقاص وملوي ويرمواس.

وأدى 112591 طالبا وطالبة، امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022، داخل 528 لجنة عامة، دون أي عقبات وسط إجراءات احترازية ووقائية، إذ تم تشكيل غرف عمليات بالمراكز والمحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوى خلال فترة الامتحانات التي بدأت يوم 29 من شهر يناير الماضي، واستمرت حتى يوم 4 من فبراير الجاري، وتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس، وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات.