بنك مصر يعلن شروط الحصول على شقق «دار وسكن مصر ومشروع جنة»

أعلن بنك مصر شروط الحصول على شقق مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مشاريعه السكنية الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، تحت إشراف وزارة الإسكان، وهي شقق دار وسكن مصر ومشروع جنة في مدن القاهرة الجديدة والشروق وبدر والعبور وأكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة.

وقال بنك مصر إن ضوابط وتعديل بعض الشروط الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وهي مبادرتي 3 % و8%.

شروط التقديم

وتضمنت شروط مبادرتي 3% و8% من بنك مصر للحصول على شقق مشاريع دار وسكن مصر ومشروع جنة، ويجب أن يتم استيفاء جميع المتقدمين على تلك الشقق شروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودفع قيمة جدية الحجز في 15 فبراير الجاري.

- أن يكون العميل مصري الجنسية

- يحق للعميل/ الأسرة الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط بشرط عدم الاستفادة من أي مبادرات التمويل السابقة.

- يمنح عملاء المعاش والمستفدين من المعاش بحد أقصى 65 سنة في نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% حد أدنى؛ من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة من تحويل المعاش من البنك.

- يمنح العملاء حتى سن المعاش في نهاية عمر القرض المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019.

- استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة الأقارب حتى الدرجة الثالثة المتقدمين لحجز الوحدات السكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة إلى الملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل.

- تطبق محددات المبادرة الجديدة بمعدل عائد على الرصيد المتناقص 3% بداية من المتقدمين للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 1 والخاص بفئة محدودي الدخل، و8% لمن يزيد دخله عن 40 ألف جنيه شهريا.

- يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة، وبحد أقصى 10% من سعر الوحدة.

- تطبق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل 1% بالنسبة لمتوسطي الدخل على أن تقسطه على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

- تمول وديعة الصيانة وكذلك المصروفات الإدارية على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

- يتم الالتزام بالشروط المنصوص عليها من قبل البنك المركزي المصري في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للقرض، وفقا لجدول سداد البنك المركزي المصري، ووفقا للآلية المتبعة في المنشورات المشار إليها.

- بالنسبة للعملاء متوسطي الدخل يتم قبول تحويل مرتب العميل على بنك مصر، وفقا للتعهد بتحويل المرتب المعتمد من مصرفنا والمعمول به في جميع منتجات التجزئة المصرفية وقبول العميل خصم قيمة أقساط التمويل ومستحقات البنك من ذلك الراتب، على أن تكون ذلك للوحدات السكنية داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو كومباوند، وذلك في حال تعذر ترتيب ضمانة عقارية عليها لأي سبب.

- عدم اشتراط تطبيق تصنيف الشركات لعملاء مبادرة متوسطي الدخل القائمة والجديد،ة ويتم الاحتساب على الحد الأقصى لنسب التسليف لتصبح 60% بدلا من 50% من إنشاء كود للجهة على النظام.

- يتم المنح للفئات التالية، العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، العاملين بالقطاع الخاص والاستمثاري وفقا لسياسة التكويد المتبعة، أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية الخدمية، يتم منح العملاء ضمن برنامج 60% للفئات المستهدفة.