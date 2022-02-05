بنك الإسكان يكشف شروط الحصول على شقق «دار وسكن مصر ومشروع جنة»

أعلن بنك التعمير والإسكان عن تفاصيل الحصول على شقة متشطبة من مشروعات سكن ودار مصر ومشروع جنة، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي للتمويل العقاري للحصول على شقة بتمويل عقاري 3% و8%، ويتم تقسيطها على 30 سنة، حيث قدم بنك التعمير والإسكان برنامجه لتمويل الشقق في مبادرة التمويل العقاري، بعد موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي على طلبات راغبي الحصول على شقق متشطبة في مشروعات سكن ودار مصر ومشروع جنة.

ونشر بنك التعمير والإسكان شروط الحصول على شقة بتمويل عقاري بفائدة 3%و8%

شروط الحصول على شقق بالنسبة للموظفين

1- تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل.

2- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

3- صورة من قسيمة الزواج.

4- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

5- كشف حساب لمدة 6 أشهر على الأقل.

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص نشر البنك شروط الحصول على الشقة.

يجب التصديق على شهادة الدخل المقدمة بصحة التوقيع من أحد البنوك التي تتعامل معه جهة العمل.

شروط شقق دار وسكن مصر

بينما أصحاب الأنشطة التجارية فكيفية الحصول على شقة كالآتي:

1- شهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي أو الشهري.

2- مستخرج حديث من السجل التجاري.

3- البطاقة الضريبية.

4- عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط.

5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

6- صورة من قسيمة الزواج.

7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، بشرط مضي سنة على القيد بالسجل التجاري.

أصحاب المهن غير التجارية

1- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب بصافي الدخل السنوي لمدة 3 سنوات.

2- أو شهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي أو الشهري.

3- البطاقة الضريبية.

4- عقد إيجار أو تمليك ثابت التاريخ لمقر النشاط.

5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

6- صورة من قسيمة الزواج.

7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.