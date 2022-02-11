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كارتيرون: هدفنا التتويج بأبطال إفريقيا.. واعتدنا على عدم الاستقرار

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وسام محمد
08:12 م | الجمعة 11 فبراير 2022
كارتيرون

كارتيرون

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال «كارتيرون» في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي تقام في السادسة مساء غد السبت: «هدفنا التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، شعرنا بإحباط شديد في الموسم الماضي بعدما ودعنا البطولة من دور المجموعات، ولدينا حافز كبير هذه النسخة».

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