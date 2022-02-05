جلسة عاجلة لإلزام مرشحي انتخابات الزمالك بإجراء تحليل مخدرات وكشف طبي

حددت محكمة مجلس الدولة، جلسة غد الأحد، لنظر دعوى مقامة من عمر هريدي المحام بالنقض، والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، التي طالب فيها وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأوليمبية عن إصدار قرار يلزم راغبي الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية ومنها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة.

الدعوي تطالب بإجراء تحليل مخدرات ومسكرات

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة وآخرين.

وقالت الدعوى إن ثبوت عدم تعاطي المرشح لعضوية النادي الرياضي للمخدرات والمسكرات هو عنصر متحقق الثبوت ووثيق الصلة بشرط حسن السمعة والسيرة المحمودة الذي نصت عليه صراحة المادة 21 من قانون الرياضة.

شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة

وأضافت الدعوى أن شرط اللياقة النفسية والعقلية والبدنية وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات وإن كان في شقه الأول لم يرد بقانون الرياضة أو باللائحة الاسترشادية، وفي شقه الأخير يتعلق بشرط حسن السمعة والسيرة المحمودة الوارد نصّا في القانون واللائحة الاسترشادية، إلا أنه يعد شرطا رئيسيا ينبغي توافره في كل من يتصدّى للعمل العام ومنهم المترشحون لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية والاتحادات، فمن غير المتصور أن يكون المضطلع بمسؤولية الأندية الرياضية ويراقب ويدعم سير المنظومة الرياضية وتهيئة النشء لرفع اسم الوطن، مدمنا للمخدرات أو للمسكرات، ومن غير المتصوّر أيضا أن يكون المسؤول عن الأندية الرياضية غير متزن نفسيا أو مصابا بمرض عقلي فاقدا للأهلية.