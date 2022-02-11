شمس البارودي تغيب عن عزاء شقيقها رفقة حسن يوسف لظروف مرضية

تغيبت الفنانة شمس البارودي، عن حضور عزاء شقيقها، بجانب غياب زوجها الفنان حسن يوسف أيضا، وذلك لظروف مرضية، بينما كانت الفنانة ريم البارودي أول الحاضرين في العزاء.

اعتذار شمس البارودي وحسن يوسف عن عدم حضور عزاء شقيقها

وحضرت الفنانة ريم البارودي عزاء محمد شقيق الفنانة شمس البارودي، المقام حاليا بمسجد آل رشدان للقوات المسلحة بمدينة نصر.

وقال هشام محمد نجل شقيق الفنانة شمس البارودي، إنها وزوجها حسن يوسف لم يغادرا المنزل لظروف الصحية، وأنه يقدرهم ويحبهم، وهذا لن يؤثر علي علاقتهم، حسب حديثه لـ«الوطن».

وتابع أن عمته شمس البارودي اعتذرت عن عدم حضور عزاء شقيقها محمد المقام حاليا بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، لظروف صحية وذلك بناء على طلب طبيبهما.

وقدمت الفنانة شمس البارودي وزوجها اعتذارا عن حضورهما عزاء شقيقها، الذي غادر عالمنا يوم الثلاثاء الماضي.

وشيع جثمان محمد البارودي شقيق الفنانة الكبيرة شمس البارودي، يوم الثلاثاء الماضي، من مسجد أبو زهرة بمنطقة مصر الجديدة، ودفن بمقابر العائلة وغاب نجوم الوسط الفني عن تشييع الجثمان أيضا.

وفاة شقيق شمس البارودي

وأعلنت شمس البارودي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة محمد تيسير جميل البارودي، الثلاثاء الماضي، وعبرت عن بالغ حزنها بسبب وفاة شقيقها، داعية المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعلقت عبر صفحتها على «فيس بوك»، قائلة: «البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله وديعته توفي أخي محمد تيسير جميل البارودي».

الجدير بالذكر أن الفنانة ريم البارودي، تجمعها صلة قرابة بالفنانة شمس البارودي، فهي بمثابة عمتها، وفقا لتصريحاتها الأولى في لقاءات تليفزيونية.