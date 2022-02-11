مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب رعايا بلاده بالخروج من أوكرانيا

عقد مؤتمر صحفي لمستشار الأمن القومي الأميريكي، جيك سوليفان، بشأن الأزمة الأوكرانية، أكد خلاله ضرورة تخفيض عدد العاملين في السفارة الأمريكية بأوكرانيا، مطالبًا رعاياهم هناك بمغادرة البلاد فورًا، موضحًا: «نطالب كل الأمريكيين في أوكرانيا بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة».

سوليفان: الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا سيبدأ في أي لحظة

وأضاف «سوليفان»، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بثته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبدأ هجومها على أوكرانيا جوًا قبل أن تبدأ عملية الغزو البري، لافتًا إلى أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا سيبدأ في أي لحظة، والولايات المتحدة لا تستبعد غزو روسيا لأوكرانيا خلال أولمبياد بكين الشتوية الحالية.

وأوضح أن القوات الأمريكية في شرق أوروبا لن تخوض حربًا ضد روسيا في أوكرانيا، وهي تحت تصرف حلف الناتو، والمعلومات الاستخباراتية ترجح تحركا عسكريا روسيا قريبا لغزو أوكرانيا، كما يوجد مؤشرات على قرب الاجتياح والغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد أن روسيا قد تشن هجوما سريعًا على كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا، وتبحث حاليا عن ذريعة أو عمل مضلل لغزو أوكرانيا، متوقعًا إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جون بايدن والروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.