أمير مرتضى: مصطفى فتحي رفض تجديد عقده مع الزمالك

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، كواليس فشل صفقة انتقال مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض، لصفوف نادي التعاون السعودي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وموقفه من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، كما تطرق للحديث عن ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، وأوضح أسباب غياب طارق حامد، عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: «الزمالك مش طرف في أزمة مصطفى فتحي، هو طلب يمشي والنادي مش بيقف على حد، وعرضنا الأمر على المجلس والجهاز الفني، وتفاوضنا مع نادي التعاون السعودي حتى توصلنا لاتفاق بقيمة مليون دولار».

وأضاف: «مفيش حاجة اسمها صفقة سرية، لازم نعلن قيمة الصفقة ونوضح إننا بعنا اللاعب، ولازم نوضح قيمة الصفقة، لأن عرض التعاون مكنش فيه إن التفاوض يبقى سري، إحنا رفعنا الضغط عن مصطفى فتحي، ووقفنا التفاوض معاه، وعندنا هدف التجديد لبعض اللاعبين».

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