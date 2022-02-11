مخبز عيش ريفي وفطير مشلتت.. مشروع بـ 5,5 ألف جنيه للباحثين عن فرص عمل

كشفت دراسة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنَّه يمكن للعديد من الأفراد البسطاء ومحدودي الدخل امتلاك مشروعهم الخاص بأقل الإمكانيات والتكاليف، خاصة سكان الريف، باستثمارات كلية لا تزيد عن 27 ألف جنيه.

وأضاف الجهاز خلال دراسة جدوى خاصة بمشروع تصنيع مخبوزات ريفية لمدة 5 سنوات، أنَّه عند توافر مدخرات بقيمة لا تتجاوز 5,5 ألف جنيه، يمكن إطلاق المشروع وبدء التشغيل.

تمويلات بنكية تصل لـ 80% من التكاليف.. بضمان المشروع

كما أكد أنه بضمان المشروع يستطيع صاحبه الحصول على قرض بقيمة 21,5 ألف جنيه لتمويل باقي التكاليف، والسداد يتم على أقساط من الإيرادات والأرباح المحققة.

الوصول لإيرادات 211,2 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع

توقعت دراسة الجدوى، أنَّه من خلال تشغيل 3 أفراد فقط، يمكن تحقيق إيرادات تصل لحوالي 148 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، فيما ترتفع الإيرادات إلى 211,2 ألف جنيه بنهاية العام الخامس مع تحقيق مزيد من المبيعات.

فيما يصل صافي ربح المشروع لأكثر من 11,7 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقابل 14 ألف جنيه بنهاية العام الخامس، ليغطي المشروع تكاليفه الكلية خلال عامين من بداية التشغيل.

فطير مشلتت ورقاق.. بأبسط المعدات

وبحسب الدراسة، فإنَّ منتجات المشروع تتنوع بين الخبز والفطير المشلتت والمخبوزات الجافة والرقاق والشعرية البلدى، فيما يتم الاستعانة بأبسط المعدات، والتي لن تزيد عن هزاز ميكانيكي، وخلاط ميكانيكي، وأرفف، وفرن صاج غاز، وطاولة تشكيل، وأدوات يدوية، وميزان طبلية، وماكينة غلق بلاستيك.

وتابع جهاز تنمية المشروعات في دراسته، أنَّ الخامات عبارة عن دقيق قمح أو ذرة، وزيت نباتي، وملح طعام، ودقيق ذرة، وألبان، وخميرة، وخامات حشو مخبوزات.

«تنمية المشروعات» يؤكد نجاح المشروع للطلب المرتفع على المنتجات

كما توقع الجهاز نجاح المشروع لعدة أسباب، أبرزها سهولة توفر المواد الخام والمكونات من أي تاجر مواد غذائية، بالإضافة إلى رصد نمو الطلب على المخبوزات الريفية في السوق المحلية.

ونصح باتباع أسلوب التسويق المعتمد على طرح كميات صغيرة على منافذ التوزيع بحصص يومية، لدى منافذ توزيع الخبز، وسلاسل السوبر ماركت، والفنادق، والمحلات العامة، والمطاعم، مع الاهتمام بالجودة والحفاظ على تغليف المنتج والنظافة لزيادة ثقة المستهلك.

وأكد جهاز تنمية المشروعات، أنَّ المشروع يحقق خطوات جدية لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالريف وتحسينها، للوصول بها إلى مرحلة التصنيع المنظم، بجانب الاستغلال الأمثل للطاقات والمهارات لدى سكان المناطق الريفية، وكذلك التوسع في شبكة الصناعات الغذائية في مصر.