منفذ خبز بلدي مدعم للمصطافين بالمعمورة: «صيف وكل عيش»

في بادرة جديدة من نوعها، خلال مصيف 2021 بالإسكندرية، أتاحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، منفذ بيع خبز مدعم للمصطافين في منطقة المعمورة السياحية بالإسكندرية، وذلك لعدم وجود أي مخبز بلدي يوفر خبز مدعم في تلك المنطقة.

تموين الإسكندرية تستجيب لسكان المعمورة الشاطئ والمصطافين

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أنه تمت الاستجابة لمطالب أهالى وسكان منطقة المعمورة الشاطئ، وخدمة للمصطافين ضيوف مدينة الإسكندرية، بتوفير منفذ لبيع الخبز البلدي، حيث لا توجد مخابز بلدية بتلك المنطقة.

تغذية منفذ بيع الخبز من أقرب مخبز بلدي

وأوضحت المديرية أنه قد تم التعاون بين المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والنائب سامح السايح، عضو مجلس النواب، والتنسيق مع شركة المعمورة للإسكان والتعمير، لتوفير مقر مناسب بالمعمورة الشاطئ، لتغذيته بالخبز البلدي المدعم.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تغذية منفذ الخبز البلدي في منطقة المعمورة الشاطئ، من أقرب مخبز بلدي في المنطقة، لبيع الخبز المدعم بالبطاقة التموينية للمواطنين.

مواعيد بيع العيش البلدي في منفذ بيع الخبز بالمعمورة الشاطئ

وأعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن مواعيد بيع العيش البلدي، في منفذ بيع الخبز المدعم بالمعمورة الشاطئ، حيث يتم البيع وصرف الخبز ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة ظهراً من كل يوم، حتى يستطيع المواطنون المستحقون الحصول على رغيف الخبز المدعم بسهولة ويسر.