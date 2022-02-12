حظك اليوم برج الدلو السبت 12-02-2022 مهنيا وعاطفيا

يوجد بمواليد برج الدلو بعض العيوب التي تزعج الآخرين منهم وتسبب لهم مشاكل أيضا، أبرزها تقلب المزاج فتتحول مشاعرهم سريعا من الحزن إلى الفرح والهدوء إلى الغضب فجأة وبدون مقدمات أو أسباب واضحة، مما يجعل من حولهم يجدون صعوبة في التعامل معهم ويستحيل قدرتهم على توقع تصرفاتهم في مختلف المواقف.

عيوب برج الدلو

وعلى المستوى الشخصي والعاطفي، فيمكن أن يكون في علاقة ولكنه لا يستطيع أخذ خطوة جادة بها وذلك نظرا لخوفه من الارتباط، فهم يصابون بالرعب مجرد تخيلهم فقدان حريتهم، لهذا لا تجدهم في علاقة جادة ولا يقعون في الحب بسهولة أيضا فلابد من مقابلة أنثى بها كل الصفات الجيدة لكي يقدرون على الاستغناء عن حريتهم والارتباط بها، وهم يحبون عيش شعور السعادة دائما فمبدؤهم في الحياة هو استمتع بحياتك.

ومن عيوبهم أيضا العناد فمن الصعب عليهم تغيير آرائهم في الأمور التي تخصّهم؛ حيث يعتقدون أنّ أفكارهم هي الصحيحة دائما في مختلف الأشياء والمواقف والأمور، كما يفضلون الانعزال عن النّاس والوحدة، ولا يفضلون المشاركة في أي نشاطات أو تجمّعات.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يبدو أن اليوم جيدًا بالنسبة لمواليد برج الدلو على المستوى المهني والصحي، فوفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فوجود القمر في منزل الصحة يجعل يومك مميزا حيث يتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على إنجاز الأمور المختلفة التي تطلب منك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الدلو، يكون جيدا، فوجود الشمس في برجك يمنحك إشراقة ويقظة وتتمتع بحضور يلفت انتباه من حولك كثيرا.

مميزات برج الدلو

من ضمن المميزات التي يتمتع بها مواليد برج الدلو، هي الشخصية المستقلة ولا يحب اتباع أحد، فلا يستطيع أحد التحكم به ولا في آرائه رغم أن ذلك يعد ميزًا وعيبًا في وقت واحد نظرا لعناده الشديد وعدم سماعه للآخرين.

كما يتميز بدماغه المميزة التي تمتلك أفكار إبداعية وتجارية، فلديهم قدرة على إدارة الأعمال التجارية، ولديهم أفكار جيّدة في تشكيل سياسات ونظريات جديدة خاصّة بالتجارة، ويمتلكون قدرة على التواصل مع الآخرين إذا تطلب الأمر ذلك، فهم بارعون جداً في الكلام والمحادثة ممّا يجعلهم قادرين على التعامل مع أنواع الشخصيات المختلفة، والتكيّف مع أي ظروف.