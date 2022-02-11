حظك اليوم برج الدلو الجمعة 11-2-2022 مهنيا وعاطفيا

العناد والتردد أبرز عيوب مولود برج الدلو، الذي يحتفل تلك الأيام بأعياد ميلادهم حيث مواليد شهر فبراير، وبدأ شهر البرج الهوائي في 21 يناير الماضي، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري، ويعرف عن هذا المولود أنه هادئ الطباع، ولكن في حال خرج عن سيطرته ينفعل بشكل مبالغ فيه، حتى أن البعض يصدم من ردة فعله العنيفة التي لا تخرج من شخص كالدلو.

ولمواليد برج الدلو الهوائي، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي يعرضها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تخبرك عبير فؤاد عزيزي مولود برج الدلو بأنه اليوم الجمعة، يوجد تناغم الشمس والقمر يجعلك ذلك مؤثرا، وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي يقول الفلك إن القمر بمنزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

برج الدلو وباقي الأبراج

يعد برج الدلو واحدا من الأبراج التي يجهل طبيعتها البعض، كما أنه لا يحظى بشهرة كبيرة بين الأبراج كونه برج ليس له بصمة وأصحابه يتميزون بالهدوء والبعد عن الصراعات، ورغم تفضيلهم للتمرد وعدم الخضوع أو الاستسلام لأي وضع لا ينسابهم إلا أنهم في الوقت ذاته يتحاشون الدخول في الصراعات حفاظا على هدوئهم وسلامهم النفسي الذي يسعون إليه دوما.

كيف تحب امرأة الدلو؟

يعرف عن مولودة برج الدلو أنها واقعية، ورغم ذلك أنها عندما تقع فتاة في الحب تحب بجنون رغم أن الكثيرين يعتقدون أنها لن تعجب بأحد، وتكون مخلصة لحبيبها، وتقف بجواره في أصعب الظروف كما أنها تكون أم جيدة لأطفالها وتستطيع كسب حبهم وثقتهم وصداقتهم لها.

مشاهير برج الدلو

ويوجد الكثير من المشاهير من أصحاب الدلو، وأبرزهم الفنان اللبناني مروان خوري الذي يوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير، وكذلك الفنانة التونسية لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير، الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير، والفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبرير.