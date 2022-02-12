باحث اقتصادي: العالم يمر بمعدل تضخم غير مسبوق في أسعار البترول

قال الدكتور أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العالم يمر بمعدلات تضخم غير مسبوقة منذ 20 عاما، بسبب الزيادة في الطلب على المنتجات البترولية، موضحا أن مشاكل سلاسل التوريد العالمية ساهم في اشتعال الأزمة وارتفاع الأسعار بمقدار 4 أضعاف.

انتشار لقاحات كورونا يؤثر على سعر البترول

وأضاف «بيومي»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن كورونا تسببت في تعطيل الإنتاج لفترة معينة، ومع انتشار اللقاحات وبدء العمل من جديد حدثت أزمة بسبب توقف التصنيع، مشيرا لارتفاع الطلب بسبب زيادة المنتجين عالميا والتي فاقت التوقعات، وأن سعر البترول يتحدد بناء على الطلب والعرض، بالإضافة لوجود مشاكل بين روسيا وأوكرانيا، خاصة وأن أوكرانيا هي ناقل البترول لأوروبا في موسم الشتاء.

برميل البترول وصل إلى مستوى 92 دولار

وأوضح أن منظمة «أوبك»، المسؤولة عن 40% من صادرات البترول عالميا، لديها خطة حتى نهاية 2022 لزيادة إنتاج البترول بمقدار 400 ألف برميل يوميا ويتم تعديل الرقم بشكل شهري للحفاظ على الأسعار، لافتا إلى أن المنظمة حافظت على رقم 400 ألف برميل دون زيادة في الأسعار، وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار البترول إلى مستوى 92 دولار للبرميل، ومن المتوقع مع زيادة معدلات التلقيح عالميا أن يعود السفر للعمل وتحرك الطيران والمصانع والسياحة ما يترتب عليه زيادات أكبر في الطلب عالميا وارتفاعات مجددة لأسعار البترول لتصل إلى 115 دولار للبرميل وفقا لخطط منظمة «أوبك» ومعدلات الطلب عالميا.

وأكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه في حال اشتعال حرب بين روسيا وأوكرانيا سيرتفع سعر البترول لأكثر من 100 دولار، موضحا أن مصر لديها محطات غاز لتمويل السيارات ومنتشرة بشكل كبير بالإضافة لمحطات الكهرباء لشحن السيارات، وأن مصر لديها فائض 10 مليارات، محذرا من التحول بشكل سريع قد يؤثر على رصيدنا في المخزون، خاصة أننا نسعى للتصدير عالميا لتوفير العملة الصعبة، وأن الدولة حركت أسعار الغاز أمام بعض المصانع كثيفة الاستهلاك للغاز ولم تصل بعد للأسعار العالمية حتى الآن.