تفاصيل العثور على غواصة استكشاف بترول مفقودة بشواطئ مرسى علم (صور)

عثر مجموعة من الغطاسين على غواصة استكشاف بترول أثناء رحلة بحرية بالقرب من شواطئ مدينة مرسى علم، وأُخطرت الجهات المختصة، والتي اتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

غواصة استكشاف بترول بشواطئ مرسى علم

وقال محمد يونس، مدرب غطس، إنه أثناء رحلة غطس بشواطئ مدينة مرسى علم تم العثور على جسم غريب لونه أصفر، وكان عائما على سطح المياه، وبالاقتراب منه ظهر في صورة غواصة صغيرة تطفو بدون غواص وعليها أجهزة وكاميرات وبطارية ومجموعة أسلاك، وذلك على بعد 3 أميال بحرية تقريبا من شواطئ مرسى علم.

وأضاف مدرب الغطس لـ«الوطن»، أنه على الفور تم التقاط الغواصة والتواصل مع الأجهزة المختصة وتسليمها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الغواصة تابعة لإحدى شركات البترول

وأشار مسؤولو غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن الغواصة التي عُثر عليها بشواطئ مرسى علم بدون غواص، وتابعة لإحدى شركات البترول القائمة على عمليات المسح السيزمي لقاع البحر الأحمر.

وأضاف مسؤولو الغرفة، أن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر تلقت بلاغا من إحدى شركات البترول القائمة على عمليات المسح السيزمي لقاع البحر، يفيد بفقدان إحدى العوامات أثناء عملها في مياه البحر الأحمر.

عوامة مفقودة

يذكر أن منشورا نُشر على الصفحة الرسمية لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، برقم 5 لسنة 2022، تضمن الإبلاغ عن رصد عوامة المسح السيزمي لقاع البحر الأحمر، وتم إخطار أعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالإبلاغ الفوري حال تواجدها.