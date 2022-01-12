السيسي: مستعدون للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحريك الاقتصاد العالمي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت نتائج جيدة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، موضحًا: «هذه المنظمات لديها رصيد هائل من التجارب والخبرات، واللي مفروض الناس كلها تستفيد منها، وتطمئن إن عائد التعامل مع هذه المؤسسات هيبقى عظيم جدًا جدًا، سيعود على البلد».

السيسي: وجهت وزيرة التعاون بالاتصال بمؤسسات التمويل الدولية

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء، أنه وجه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، للاتصال بمؤسسات التمويل الدولية، موضحًا: «قولت لها قوليلهم إننا مستعدين للتعاون وتلقي تمويلات في إطار فكرة.. الفكرة دي لتحريك الاقتصاد العالمي.. وأنا بطرحها عليكم دلوقتي».

وتابع الرئيس السيسي: «النهاردة العالم خسر تريليونات الدولارات نتيجة جائحة كورونا، وتجربتنا في مصر للتعامل مع الجائحة.. وإحنا معملناش إغلاق كامل.. زي ما بعض الدول عملت لأن كل دولة ليها خصوصية، وبالتالي إحنا عملنا إغلاق جزئي عندما تكون الحالات في ذروتها، ولكن عجلة الاقتصاد تكون مستمرة، وأنا بقول إن الكلام ده ممكن نفكر فيه كمنظمات ومؤسسات تمويل للعالم كله».

السيسي: توقف القطاعات بسبب كورونا لن يتحرك إلا عن طريق مؤسسات التمويل

وأوضح: «التوقف الشديد اللي حصل في كل القطاعات تقريبا خلال فترة الجائحة مش هيتحرك إلا إذا كانت مؤسسات التمويل تقدم.. ومؤسسات التمويل شغالة في ده.. لأن الدول ذات الظروف الاقتصادية صعبة، وتكلفة الائتمان لديها مرتفعة تكون بين نارين إما تاخد استثمارات وتمويلات بتكلفة عالية أو متاخدش، وتفضل الدنيا عندها متتحركش.. طب إنتو بتقولوا عايزين الدنيا تبقى متشابكة مع بعضها البعض».