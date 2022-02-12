الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء المرحلة الحرجة لكورونا: اقتربت لكن بشرط

توقعت منظمة الصحة العالمية، انتهاء المرحلة الحادة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال العام الجاري، حال تطعيم 70% من سكان العالم، بحسب «سكاي نيوز».

الصحة العالمية: تلقيح 70% من سكان العالم يكسر حدة كورونا

وقال المدير العام لـ الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا، أمس الجمعة، إن المنظمة تعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة، شرط تلقيح 70% من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحدود يونيو أو يوليو المقبلين، مضيفا: «الأمر بين أيدينا، إنها مسألة اختيار»، وفقا لـ«فرانس برس».

وأشار جيريسوس، خلال زيارة إلى مختبرات شركة «أفريجين» في مدينة كيبتاون، التي صنعت أول لقاح مضاد لـ«كورونا» بإفريقيا، إلى أن «هذا اللقاح سيكون متكيفا في شكل أكبر مع الظروف التي يتم استخدامه فيها، مع قيود تخزين أقل وسعر أدنى».

جيريسوس: على دول إفريقيا دعم إنشاء هيئة تنظيمية للأدوية

حث المدير العام للصحة العالمية، دول إفريقيا على دعم الجهود المبذولة لإنشاء هيئة تنظيمية إفريقية للأدوية، إذ قال في مؤتمر صحفي بجنوب إفريقيا، إن المؤسسات القارية، مثل وكالة الأدوية الإفريقية، المزمع تأسيسها مهمة، لأنها ستساعد في خفض التكاليف ومكافحة الأدوية المزيفة أو ضعيفة الجودة، وفقا لقناة «سي إن بي عربية».

وارتفع عدد إصابات كورونا، حول العالم منذ ظهوره قبل عامين، إلى 408596763 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5818625 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى328485918 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات بريطانيا

سجلت بريطانيا، أمس الجمعة، 58899 إصابة بـ«كورونا» و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، أن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 18220515 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 159351 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع إصابات «كورونا» بالبرزيل

في البرازيل، سجلت وزارة الصحة، 166009 إصابات بـ«كورونا» و1135 وفاة، خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى وصول الحصيلة الإجمالية للمصابين، إلى 27285509 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 637152 حالة وفاة.