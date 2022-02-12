القصة الكاملة لأزمة حمو بيكا الصحية.. بدأت ببكاء وانتهت بمستشفى

تحدث مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مساء الجمعة، مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»، المعروض عبر شاشة «mbc مصر» عن أزمتة مع نقابة المهن الموسيقية، وخلال حديثة انهمر في البكاء، قائلا: «أنا مش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني، علشان كل ما بدخل بسقط، أنا عايز أغني وأكل عيش، فيه افترى وظلم واقع عليا، ولازم أظهر الحق، أنا مستعد أعتزل دلوقتي، حرام عليكوا أنا هموت وكفاية ظلم».

حمو بيكا يتعرض لوعكة صحية

فور أنتهاء الحلقة مباشرة، فوجئ جمهور حمو بيكا، بدخولة المستشفى، وإجراء فحوصات طيبة، إذ نشر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، صور له من داخل المستشفى، مُعلقا: «ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب»، لتنهال تعليقات الجمهور بالدفاع عن مؤدي المهرجانات، بكلمات دعم بعد بكائه في الحلقة التليفزيونية، دون معرفة تفاصيل عن أزمتة الصحية.

حالة إغماء بعد الحلقة

كشف محمد حلمي، مدير أعمال حمو بيكا، خلال بث مباشر عبر «الوطن»، تفاصيل أزمتة الصحية، مؤكدا أنه يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب الظلم الواقع عليه من نقابة المهن الموسيقية، وفور انتهاء الحلقة أصابته حالة إغماء، وتم نقلة على الفور إلى أقرب مستشفى.

مغادرة المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

بعد ساعات قليلة داخل المستشفى، غادر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، المستشفى، متوجها إلى منزله بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وكان التشخيص، التعرض لبعض الضغوط النفسية، التي لم يتحملها بجانب بكائة أثناء البرنامج، الذي ضغط عليه نفسيا، حسبما ذكر مدير أعماله.

وذكر بيكا، أثناء الحلقة، أنه يتعرض لظلم شديد من نقابة المهن الموسيقية، بسبب منعه من الغناء داخل مصر، مشيرا إلى أنه يعتزم رفع دعوة فضائية ضد النقابة.