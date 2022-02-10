آخر ظهور للفنان أحمد حلاوة قبل إصابته بكورونا: صورة لـ«شلة الأنس»

يحرص الفنان الدكتور أحمد حلاوة على التفاعل المستمر عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، واستمر هذا التفاعل النشط حتى قبل إصابته بفيروس كورونا بأيام.

ونشر الفنان عماد رشاد صورة تجمعه بمجموعة من الفنانين، واصفاً إياها بصورة من الزمن الجميل، وعلق «حلاوة» على الصورة قائلاً، «شلة الأنس.. والله زمان.. الحمد الله».

إصابة أحمد حلاوة بكورونا

وتعرض الفنان أحمد حلاوة للإصابة بفيروس كورونا منذ أيام، وتدهورت حالته الصحية، حسبما أعلن نجله عبر حساب والده عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكتب نجل أحمد حلاوة: «الرجاء الدعاء لوالدي أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل».

سرقة حساب الفنان أحمد حلاوة

وكان شخص غير معروف انتحل صفة الفنان أحمد حلاوة، وأنشأ صفحة بإسمه على فيس بوك، وأكد الفنان أنه سيتخذ ضد الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة بعد الزج باسمه في عملية «نصب»، قائلاَ «سأتقدم ببلاغ رسمي ضد تلك الصفحة التي تم إنشائها بإسمي، وأُحمل من أنشائها المسئولية القانونية الكاملة»، كما طالب متابعيه بتقديم بلاغات لإدارة «فيس بوك»، من أجل إغلاق الحساب الذي يتابعه قرابة 5 آلاف شخص ويحمل اسمه على غير الحقيقة.

وأكد «حلاوة» أن الشخص المنتحل يطلب مبالغ مالية، مؤكداًَ «هذا المحتال يطلب مبالغ مالية وتبرعات لإضافة لإدعائه قدرته على إدخال المتفاعلين معه مجال التمثيل، مستغلا اسمي واحترام الناس لي، وأشهد الله أني برئ من ذلك».

آخر ظهور فني للفنان أحمد حلاوة

وكان آخر ظهور للفنان أحمد حلاوة ظهوره بمسلسل «الاختيار 2»، وهو واحد من الأعمال الوطنية المهمة التى تم تقديمها فى الموسم الرمضاني الماضي، وشارك فى بطولة المسلسل كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وماجد الكدواني ورياض الخولي وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وسلوى عثمان وهادى الجيار وأحمد حلاوة وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.