ابنة أحمد حلاوة: حالته الصحية في خطر «فيديو»

كشفت آية أحمد حلاوة، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة، بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة إن والدها في خطر، معقبة: «بطلب من جمهوره الدعاء له».

الفنان ليس له أبناء أولاد

وأوضحت «آية»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أن من كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي عن حالة والدها الفنان أحمد حلاوة ليس أحد ابنه، ولكنه أحد طلابه.

كل الناس بتدعيله

وتابعت: «أنا معنديش إخوات ولاد، أنا وهبة بس، والشاب طالب عنده وممن يحبونه، وكل الناس بتحبه وبتدعيله وربنا يتقبل يارب ويجبرنا».

رسالة مؤثرة من ياسمين عز

من جانبها وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة مؤثرة للفنان أحمد حلاوة، راجيةً من الله سلامته، قائلة: «بتمناله الصحة ويطلع إن شاء الله من المستشفى، فناننا الجميل أحمد حلاوة يارب ترجع لنا بألف سلامة».

وأكدت أنه من الجيد أن ابنته «آية» وضحت أن الذي كتب على «السوشيال ميديا» عن حالته الصحية ليس ابنه ولكن أحد طلابه.

وتصدر اسم الفنان أحمد حلاوة، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن أحد طلابه عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد، كما طالب جمهوره ومحبيه بضرورة الدعاء له.

آخر ظهور للفنان

يُعد الفنان أحمد حلاوة، أيقونة من أيقونات السينما المصرية، إذ استطاع أن يكون شعبة جماهيرية كبيرة، من خلال مسيرته الفنية الحافلة بالنجاح، والتي قدم فيها حتى الآن حوالي 231 عملاً فنيًا متنوعًا بين السينما والتليفزيون والمسرح.