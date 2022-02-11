ابنة الفنان أحمد حلاوة: والدي حالته خطرة ويحتاج الدعاء

أكدت «آية» ابنة الفنان أحمد حلاوة، أن حالة والدها خطرة، وليست مستقرة حتى الآن.

وقالت «آية» في تصريحات لـ«الوطن»، إن والدها متواجد حاليا في العناية المركزة، وحالته خطرة ومتأخرة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت «والدي لم يُوضع حتى الآن تحت جهاز التنفس الصناعي، ولكنه متعب جدا، ويسمعنا ويتجاوب معنا الحمد لله، وطلب منا أن نطلب من جمهوره ومحبيه الدعاء له».

وناشدت «آية»، الجميع بالدعاء لوالدها، لكي يستطيع تخطي هذه الأزمة الصحية الصعبة.

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

وأصيب الفنان أحمد حلاوة، منذ أيام، بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وأعلن ذلك نجله عبر حساب والده بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب نجل أحمد حلاوة: «الرجاء الدعاء لوالدي أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل».

آخر أعمال أحمد حلاوة

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد حلاوة كان من خلال مسلسل «الاختيار 2»، وهو واحد من الأعمال الوطنية المهمة التي تم تقديمها في الموسم الرمضاني الماضي، وشارك فى بطولة المسلسل كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني ورياض الخولي وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وسلوى عثمان وهادي الجيار وأحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، أعرب «حلاوة» عن سعادته بالمشاركة في المسلسل وتقديم شخصية «عادل»، وهو إنسان مسيحي بسيط تجمعه صداقة قوية مع رجل مسلم.

وأضاف «حلاوة»، أن دور «عادل» في المسلسل وصل للناس، لأنه يشبههم وبسيط فى تصرفاته وصفاته وأدائه.