شيرين عبد الوهاب أبرز مفاجآت برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب غدا

ينطلق حفل افتتاح برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، غدا في تمام الساعة 11 مساءً، لإعلان التفاصيل الكاملة لأول برنامج اكتشاف مواهب غنائية وتمثيلية، وتقديم البرامج في الشرق الأوسط.

شيرين عبد الوهاب تحضر حفل افتتاح «الدوم»

ومفاجأة الحفل، حضور النجمة شيرين عبد الوهاب التي ستكون من أبرز الحاضرين في احتفالية برنامج الدوم، معربة عن سعادتها للتواجد من أجل دعم المواهب المصرية.

معلومات عن برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»

برنامج الدوم من إنتاج شركة «ميديا هب سعدي- جوهر» وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم، المخرج المسرحي الكبير خالد جلال، وميرفت أبو عوف، كما تتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ28 عاما من جميع المحافظات المصرية، إذ أجريت اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي، وليس بأسبقية الحضور، من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

برنامج الدوم، أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء، وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول، سيعرض حصريا على شاشة قناة ON.

شيرين تنفي عودتها لحسام حبيب

وفي سياق آخر انتشرت العديد من الشائعات الساعات الماضية عن عودة الفنانة شيرين إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد انصال دام لشهرين، حسب ما أعلن المنتج الفني يوسف دندش، ولكنها نفت ذلك خلال بيان رسمي نشرته عبر «تويتر»، مشيرة انها ستقاضي جميع من روج لتلك الشائعات.