«لوك» جديد لشيرين في افتتاح حفل «الدوم»: تشبه كليب «جرح تاني»

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب صورًا جديدة، ظهرت فيها بـ«لوك» يشبه نفس «لوك» كليب «جرح تاني» وبدايتها مع تامر حسني ومحمد محي، وذلك خلال مشاركتها في افتتاح النسخة الأولى من حفل «الدوم» المقام حاليًا، في مركز شباب الجزيرة، لاكتشاف المواهب المصرية، والذي يعرض الآن على قناة «ONTV Egy»، وتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفاجئت شيرين عبدالوهاب الحاضرين بـ«لوك» جديد أعجب العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل حفل برنامج الدوم

ويُعد برنامج «الدوم» هو أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية، وتعرض فعالياته الآن على قناة «ONTV Egy»، وتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور عدد من نجوم الفن.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة والعامة وعلى رأسهم، وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، ودكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وليلى علوي، ويسرا، والمخرج شريف عرفة، وأمير كرارة، وكريم عبدالعزيز، وشريف منير، وهالة صدقي، ومروان حامد، ويوسف الشريف، ولميس الحديدي، وإلهام شاهين، وكريم الشناوي، وريم مصطفى، وأمير طيعمة، وأيمن بهجت قمر، ومحسن أحمد، وطارق العريان.

وشاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب، صورًا عبر منصة «تويتر»، معلقة: «من افتتاح برنامج.. الدوم.. بالتوفيق لكل المواهب المصرية».

من إفتتاح برنامج # الدوم... بالتوفيق لكل

المواهب المصرية . #الدوم pic.twitter.com/oZXitFrj2L — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) February 11, 2022

شيرين تعلن مشاركتها في حفل الدوم

كانت شيرين أعلنت مشاركتها في حفل الدوم من خلال منصة «تويتر» معلقة: «انتظروني في أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية الساعة 11 مساءً علي قناة (ONTVEgy) برنامج (الدوم) كل الدعم لكل المواهب المصرية وحشتوني».

كما نشرت صورة، دون الكشف عن إطلالتها في الحفل، معلقة: «أشوفكم الساعة 11 مساءً على قناة (ONTVEgy) مع برنامج الدوم».

وظهرت شيرين لأول مرة بعد حلاقة شعرها بعد إعلان طلاقها من حسام حبيب، ونمى شعرها قليلًا لتشبه، نفس اللوك الذي اشتهرت به في بداية مشوارها الفني وخاصة في كليب «جرح تاني».

وتفاعل عدد من المتابعين مع صور شيرين مشيدين بجمال وإطلالتها ومكياجها الهادئ، وعلق أحدهم: «شو هيدا الجمال ياشوشو»، وآخر «مافييييه مثل جمالك أخ ياحلوك».