التفاصيل الكاملة لبرنامج الدوم قبل أسابيع من عرضه

أسابيع قليلة تفصلنا عن إطلاق برامج اكتشاف المواهب «الدوم» في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة «ميديا هب سعدي – جوهر».

لجنة تحكيم برنامج الدوم

يشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبو عوف كما تتراوح أعمار المشتركين من الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، ومن 21 لـ 28 عاما لموهبة التقديم، وهم من جميع المحافظات المصرية إذ تم إجراء اختبارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

معلومات عن برنامج الدوم

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On E.

شروط الاشتراك في البرنامج

وكان الموقع الرسمي للبرنامج قد كشف عن شروط الاشتراك في المسابقة، وهي كالتالي:

1- سن الاشتراك في المسابقة من 21 إلى 28 عاما للتقديم التلفزيوني، ومن 16 إلى 28 عاما للغناء والتمثيل.

2- الاشتراك في المسابقة للمصريين فقط، لذلك يجب إدراج رقم البطاقة الشخصية «الرقم القومي».

3- الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين، عبر الموقع الرسمي للبرنامج، وليس بأسبقية الحضور.

4- يجب تصوير فيديو حديث مصور خصيصا لمسابقة «الدوم».

5- يجب أن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة في القاهرة، خلال فترة المسابقة إذا قبل في المرحلة المقبلة.

6- يجب على المشترك الاحتفاظ برقمه الذي يظهر بعد التسجيل.

7- إذا اختير المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمي، سيجرى الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج في المحافظة التابع لها.

8- يجب على المشترك إخطار البرنامج بأي مشكلات صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة، في حالة وصوله لمرحلة الاختبارات.