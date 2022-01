أزمة حفلات جديدة تلاحق جونسون.. واستقالة وزير بريطاني من منصبه

نظم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حفل عيد ميلاده خلال الحجر العام في 2020، رغم قواعد حظرت التجمعات الاجتماعية في ذلك الوقت، وفقا لما ذكرته قناة «آي تيفي نيوز» البريطانية.

وأضافت «آي تيفي نيوز» البريطانية، أن كاري جونسون زوجة رئيس الوزراء البريطاني، ساعدت في تنظيم حفل مفاجئ له بعد ظهر يوم 19 يونيو يوم ميلاده قرابة الساعة 2 من بعد الظهر، مشيرة إلى أن حوالي 30 شخصا حضروا الحفل الذي أقيم في منزل رئيس الوزراء في انتهاك واضح للقواعد.

الحفل استمر ما بين 20 و30 دقيقةوأشارت القناة البريطانية، إلى أن الحفل استمر ما بين 20 و30 دقيقة، ومن بينهم السكرتير الخاص لرئيس الوزراء مارتن رينولدز، الذي سبق أن دعا أكثر من 100 موظف إلى حفل في 20 مايو 2020.

وتابعت «آي تيفي نيوز» البريطانية، إنه قبل 9 أيام من الاحتفال بعيد ميلاده، وتحديدا في 10 يونيو الماضي، طلب رئيس الوزراء البريطاني، خلال مؤتمر صحفي حول «كورونا» في داونينغ ستريت، من الجمهور الاستمرار في ضبط النفس واحترام القواعد المصممة للحفاظ على السلامة.

وسجلت بريطانيا، أمس الاثنين، 88447 إصابة جديدة بـ«كورونا» و56 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15953685 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 153916 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدوره، استقال وزير مكافحة الاحتيال البريطاني، اللورد ثيودور أجنيو، احتجاجا على الجهود المؤسفة لوقف إساءة استخدام خطط حكومة بوريس جونوسن في برنامج الإقراض الطارئ الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن اللورد أجنيو، كان مسؤولا عن جهود مكافحة الاحتيال، وأشار المسؤول البريطاني، إلى أن وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بلاده أظهرت إشرافا مؤسفا على خطط قروض «كورونا»، مما أدى إلى كميات كبيرة من الاحتيال

وأوضح أجنيو، أن الغطرسة والتراخي والجهل جمد آلية عمل الحكومة بوريس جونسون.

Treasury minister Lord Agnew resigns at the despatch box, to applause from across the House pic.twitter.com/0angN5vE6D