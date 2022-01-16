جونسون يعيد حزب المحافظين إلى الوراء 10 سنوات بسبب فضيحة الخمور

ألقت الفضيحة التي مُني بها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بظلالها على حزبه الحاكم «المحافظين»، وأعادته 10 سنوات إلى الخلف.

حزب العمل المعارض حقق أكبر تقدم منذ 2013

فأظهر استطلاع للرأي أن حزب العمال المعارض في بريطانيا حقق أكبر تقدم له على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ عام 2013، وذلك بعد الكشف عن فضائح تتعلق بعقد تجمعات في داونينغ ستريت أثناء فترات الإغلاق التي فرضت لاحتواء تفشي كوفيد-19.

ومنح الاستطلاع، الذي أجراه مركز أوبينيوم، حزب العمال 41 بالمئة مقابل 31 بالمئة لحزب المحافظين، وشارك في الاستطلاع، الذي أجري بين 12 و14 يناير، 2005 أشخاص، وفقا لرويترز.

كانت وسائل إعلام بريطانية، قالت أمس الجمعة، إن الموظفين في مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون أقاموا تجمعات باسم «أوقات للنبيذ في أيام الجمعة» في أثناء فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة «ذا ميرور»، أن رئيس الوزراء كان يشهد التجمعات بانتظام ويشجع الموظفين على «تفريغ طاقتهم المكبوتة».

وأكدت الصحيفة، أن الموظفين كانوا قد اشتروا ثلاجة «براد» مشروبات كبيرة للمكتب وأعادوا ملأها عن طريق حقيبة أخذوها إلى متجر محلي لشراء زجاجات الخمر.

اعتذر جونسون للبرلمان بعد اعترافه

وأضافت «ذا ميرور» أن جونسون حضر «عددا محدودا» من التجمعات، عندما كان الاختلاط في الأماكن المغلقة محظورا.

واعتذر جونسون للبرلمان بعد اعترافه بحضور تجمع تم بدعوات حملت عبارة تقول «أحضر خمرك معك» في مقر إقامته في مايو 2020 أثناء أول إغلاق في البلاد.

كما اعتذر مكتب جونسون للملكة بعدما تبين أن الموظفين شاركوا في حفل في 16 أبريل 2021، حتى ساعة متأخرة من الليل في داونينغ ستريت عشية جنازة زوجها الأمير فيليب، في وقت كان مفروضا فيه حظر الاختلاط في الأماكن المغلقة.