راغب علامة: عشت مع امرأة بدون زواج.. وكذبت على الجميع وقولت إنها زوجتي

«من غير كسوف لو ابنك قرر يسيب البيت ويروح يعيش مع حبيبته.. هتوافق ولا لا؟»، سؤال مفاجئ وجهته الإعلامية أسما إبراهيم خلال تقديم برنامج «حبر سري» عبر فضائية «القاهرة والناس»، لضيفها الفنان اللبناني راغب علامة.

ورد علامة، قائلًا: «أنا قولتلك ابني هو صديقي، وهو أخي، وأنا أفضل له أنه يعيش مع زوجته مش حبيبته، وهو لو قرر غالبا هو بيسمع كلامي، وأولادي الاتنين بيسمعوا كلامي كتير، وهما واعيين والحياة اتطورت، يمكن جيل الشباب بالنسبة لهم موضوع عادي».

راغب علامة بالعيش مع امرأة بدون زواج

اعترف راغب علامة، أنه عاش مع امرأة بدون زواج، وكذب على المحيطين به، وأخبرهم أنه متزوجا منها: «أنا كنت كده يوم من الأيام، وأنا عشت مع واحدة من غير زواج، وكنت أكذب على نفسي وعلى الناس، وأقول أني كنت متجوزها، والمرحلة دي بعمر الشباب أنا عشتها، لكن ما بتمنى لابني أنه يعيشها».

لو ابني عايز يعيش مع صاحبته هو حر

أضاف علامة: «أنا بفضل أن ابني يعيش مع مراته، ولو عايز يعيش مع صاحبته هو حر في حياته، بقا راجل،، أنا ابني صديقي ومش بيخاف مني، ومفيش جوه أنه مش عايز يقول لبابا، يعني صديقي مفيش أبوه، وأنا كنت هيك مع أبويا الله يرحمه، كنت كده برضه بحكي له ويحكي لي، وكنا أصحاب، وأنا بعتقد أن هذه أفضل علاقة بين الأب وابنه، أنه من بعد سن معين، لما يبقى راجل، لازم يكون صاحبه وميخافش منه».