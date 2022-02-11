راغب علامة: «بكون سعيد لما راجل يطلب مني اتصور مع مراته أو أبوسها»

أكد الفنان راغب علامة أنه يشعر بالسعادة حينما يطلب منه الرجال التصوير مع زوجاتهم: «أسعد جدا لما بيجي راجل بيطلب مني إن مراته تتصور معايا وبيقولي مراتي بتحبك وتلاقي الست فرحانة بجوزها أكتر مني طبعا لأنه حقق لها الحلم وكتير بتحصل».

وتابع: «آخر مرة واحد قالي بص لو مباستكش النهارده هتطلقني وده فرحني، لأن دي طيبة يعني مفيش نوايا مش حلوة، وأنا كده مع مراتي وهي لو بتحب فنان معين أنا بعرفها عليه وبحب أشوف عائلتي مبسوطين».

هيفاء وهبي فنانة استعراضية وليست مغنية

وتحدث راغب علامة خلال لقائه مع آسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، عن هيفاء وهبي نافيًا أنه هو السبب في احترافها الغناء «هي كانت بترقص مش بتغني ولو سألتني كنت منصحتهاش تغني لإني لحد دلوقتي بقول هيفاء مبتغنيش هيفاء فنانة استعراضية ومش هتقدر تطلع لايف وتغني وهي من أجمل الستات اللي شفتهم في حياتي وقريبة من القلب وعندها كاريزما وشيك ولكن ليست مطربة ولكنها استعراضية، والكاميرا بتليق عليها لما بتمثل وهي شاطرة».

«علامة» ينفي خوضه تجربة التمثيل

ونفى راغب علامة ما تردد عن خوضه تجربة التمثيل، قائلا: «أنا لحد دلوقتي غير مقتنع بالتمثيل ومبسوط في مكاني ومش ضروري أكسر الدنيا في التمثيل وأنا اقتنع بالموهبة مش بالشهرة والتمثيل هياخد مني أكتر ما هيعطيني وأنا على المسرح بمثل الأغنية وبعيشها أما في التمثيل الممثل له حيثياته لأنها شغلة عظيمة وصعبة ولما بصور فيديو كليب بتعذب قدام الكاميرا».