على طريقة مسلسل «Squid Game».. راغب علامة يطرح كليب «ممكن أزعلك»

طرح الفنان راغب علامة، أمس الأربعاء، أغنيته الجديدة «ممكن أزعلك»، والتي تم تصويرها بطريقة فيديو كليب، على موقع «يوتيوب»، وهو من إخراج شريف صبري، وكلمات محمد البدري، وألحان بينن، توزيع موسيقي مدحت خميس.

على طريقة المسلسل الكوري «Squid Game»

استخدم مخرج الأغنية، بعض المشاهد الغامضة، فمن اللحظات الأولى حتى نهاية الكليب نرى الفتاة التي يغني لها الفنان راغب علامة، ترتدي قناعا يخفي وجهها، مثلما جاء في المسلسل الكوري «Squid Game».

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بالإضافة إلى أن لعبة شد الحبل، التي ظهرت في أحداث كليب «ممكن أزعلك»، تشبه اللعبة التي لعبها أبطال «Squid Game».

فكما «علامة» في لعبة أخرى مع الفتاة، وهي استبدال الحجر وهو مجسم على شكل قالب كبير، إذ يلقيه الأطفال على المربعات المرسومة فوق الأرض، فكانت هذه اللعبة تشبه لغز استبدال الكرات الصغيرة في المسلسل الكوري، أما عن لعبة المطاردة التي ظهرت في الكليب فهي نفس فكرة «Squid Game»، الذي يتحدث عن المطاردة الدائمة لفريق العمل.

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مسيرة راغب علامة الغنائية

يذكر أن الفنان اللبناني راغب علامة، بدأ مسيرته الغنائية منذ الصغر، وشجعه والداه، كما تعلم عزف العود على يد والده، ثم استطاع لفت الأنظار له في المدرسة بين أصدقائه، خاصة بعد مشاركته في العديد من الحفلات الغنائية على مسرح المدرسة، ومن ثمّ شارك في العديد من برامج اكتشاف المواهب، حتى استطاع أن يدخل عالم الغناء، ويحقق مسيرة حافلة بالنجاح.