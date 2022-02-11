راغب علامة: «حبيت ست أكبر مني سنا.. وخدعتني وكانت طمعانة في كل شيء»

نفى الفنان راغب علامة أن تكون السيدات هن سبب حزنه وتعاسته مطلقًا، موضحا «الستات كانت سبب سعادة راغب علامة مش جرحه وطبعا فيه ست قدرت تخدع راغب علامة وأنا اتخدعت بالثقة وبان الحب هو الأولوية وإنما كان فيه أولويات تانية عندها زي الشهرة والفلوس والتملك وأنها تتملك كل حاجة وكانت طمعانة في كل شيء ومكانتش بتحبني لكن حاولت تتملك كل حاجة حتى النفس».

«علامة»: عشت قصة حب مع امرأة تكبرني في السن

وتابع «علامة» خلال لقائه مع آسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «قصة حب مع ست كانت بتكبرني في السن وبعدين حاولت تسيطر على كل حياتي وتبعدني عن أهلي وبعدين صار الأذى بكل النواحي وبكل شيء واتعلمت دروس، ومن وراها اتعلمت كتير ومكرهتش الحب خالص لأن الحب أحلى شعور في الدنيا».

«علامة»: «لو اتعرض عليا أغني شعبي هغني»

وأكد علامة أنه يتمنى أن يغني الأغاني الشعبية ويعتبرها أرقى أنواع الفنون وأنها التي تعبر عن الشعب «لو اتعرض عليا أغني شعبي هغني وأنا بشوف إن أرقى أنواع الفنون هو الغناء الشعبي لأنه يعبر عن الشعب فعلا ولو اتعرض عليا والموضوع حبيته أكيد هغني دون أي تردد».

وأشار راغب علامة أنه يتمنى أن يكون مطرب المرأة ويعبر عن مشاعرها بغنائه «أحب أكون مطرب المرأة وبعبر عن مشاعر المرأة من خلال أمنياتي كرجل بيغني للست».